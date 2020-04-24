Матвиенко: поездки за границу лучше отложить до следующего года

Карантинные меры в России будут отменяться постепенно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко советует россиянам не планировать зарубежные поездки в 2020 году. По ее словам, и в России и в других странах карантинные меры будут отменять постепенно, последовательно восстанавливая международные контакты и зарубежные поездки. При этом Матвиенко отметила, что отсутствие заграничного отпуска в этом году не является "трагедией" и посоветовала россиянам обратить внимание на внутренний туризм, пишет ТАСС.