Власти Москвы не будут смягчать режим самоизоляции на май

Нет никаких предпосылок для смягчения режима самоизоляции на майские праздники.

Министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил об отказе властей Москвы смягчать режим самоизоляции на майские праздники. По его словам, нет никаких предпосылок для смягчения режима, так как в столице продолжает расти количество инфицированных коронавирусом и пик заболевания еще не пройден, пишет РБК.