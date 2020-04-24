В Кремле ответили на вопрос о завершении режима самоизоляции
24.04.2020 15:12
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Для принятия решения еще есть время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что будет с режимом самоизоляции после 30 апреля. По его словам, решение по данному вопросу еще не принято, но, Песков напомнил, что до завершения режима изоляции есть еще неделя и этого времени достаточно для оценки ситуации и принятия окончательного решения, пишет РИА Новости.
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