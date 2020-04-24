В Кремле ответили на вопрос о завершении режима самоизоляции

Для принятия решения еще есть время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что будет с режимом самоизоляции после 30 апреля. По его словам, решение по данному вопросу еще не принято, но, Песков напомнил, что до завершения режима изоляции есть еще неделя и этого времени достаточно для оценки ситуации и принятия окончательного решения, пишет РИА Новости.