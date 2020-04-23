Президент провел встречу с банкирами

Главная цель совместной работы государства и банков - это необходимость нивелировать отрицательное влияния COVID-19 на экономику страны.

Во время совещания с главами крупнейших кредитных организаций, президент России Владимир Путин заявил, что именно от банков зависит то, как быстро будут осуществлены меры поддержки бизнеса, разработанные правительством. Президент подчеркнул важность оказания всевозможной помощи предприятиям для того, чтобы они имели возможность выплачивать зарплаты своим сотрудника. Тем не менее, необходимо соблюдать баланс, чтобы не нарушить устойчивость банковской системы и не накопить большое количество "плохих" долгов, так как банки, по словам Путина, уже взяли на себя большую нагрузку по оказанию антикризисной помощи своим клиентам, пишет РИА Новости.