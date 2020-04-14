ГД пересмотрела дату окончания Второй мировой войны

Теперь датой окончания Второй мировой войны значится 3 сентября 1945 года.

Депутаты Государственной думы одобрили изменение Дня окончания Второй мировой войны. Так, согласно новому документу, авторами которого выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов, днем окончания Второй мировой войны официально признается 3 сентября 1945 года. По замыслу авторов, такое решение поможет сохранению исторической справедливости в отношении тех людей, которые являются победителями во Второй мировой войне, пишет РИА Новости.

Ранее, официальной датой окончания Второй мировой войны считалось 2 сентября 1945 года. Тем не менее, на оборотной стороне многочисленных наград за одержанную победу в войне против Японии существует надпись "3 сентября 1945".