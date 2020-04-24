Жители регионов смогут оформить пропуск для работы только на 24 часа

Работник сможет оформить пропуск только на 24 часа, работодатель - до конца карантина.

Система выдачи электронных цифровых пропусков даст возможность работнику оформить пропуск для выхода на работу сроком только на 24 часа. Так заявил представитель Минкомсвязи уточнив, что таким видом пропуска смогут пользоваться те работники, которым необходимо ездить на работу эпизодически. Для тех сотрудников, которые появляются на рабочем месте постоянно, пропуска будут оформлять работодатели, а срок пропуска будет продлен до конца карантина, пишет РБК. По мнению специалистов Минкомсвязи, системой воспользуются 10% населения тех 21 региона, которые выразили желание подключиться к программе.