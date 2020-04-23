В России выявлено 4774 новых случая инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом достигло 62773 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России, медики обнаружили 4774 новых случая инфицирования COVID-19 за минувшие сутки. Причем в Москве выявлено 1959 новых случаев инфицирования, в Подмосковье - 688 случаев, а в Санкт-Петербурге за минувшие сутки заразился 191 пациент.

Теперь, общее количество зараженных в стране увеличилось до 62773 человек, выздоровел 4891 пациент, а количество скончавшихся от инфекции составило 555 человек, сообщает РИА Новости.