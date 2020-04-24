Работодатели не будут сохранять удаленку после эпидемии

Большинство работодателей отмечают снижение эффективности трудовой деятельности после перехода на удаленный режим работы.

Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, порядка 33% компаний перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Тем не менее, только лишь 20% из них считают возможным сохранить такой формат работы для некоторых сотрудников, а еще 7% заявили, что готовы перевести на удаленку весь штат. Остальные же работодатели не готовы внедрять удаленный режим в работу коллектива. Свое решение они обосновывают тем, что в течение нерабочих дней, когда они были вынуждены отправить многих работников на удаленку, снизилось качество труда. Причем снижение эффективности трудовой деятельности после перехода на удаленный формат работы отмечали 82% участников опроса, пишет РБК.