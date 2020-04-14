Известия: работодатели готовы снижать зарплаты и сокращать штат

Порядка 27% опрошенных работодателей готовы снизить зарплаты сотрудникам, а 37% готовы к сокращению штата.

Во время проведения ежеквартального исследования «Настроения работодателей», специалиста портал hh.ru получили следующие данные: в течение ближайших 6 месяцев около 27% работодателей собираются урезать заработную плату своим сотрудникам, а 37% намерены приступить к сокращению штата. При этом эксперты сообщают, что эти данные являются промежуточными оценками, так как правительство еще не представило те меры, которые собирается использовать для поддержки бизнеса. А они, конечно, окажут влияние на результаты, пишут Известия.