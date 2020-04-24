Deutsche Bank: средств ФНБ хватит на два года

При стоимости нефти Urals порядка $15 за баррель, средств ФНБ хватит России на 2 года.

Аналитики Deutsche Bank подсчитали, на сколько России хватит средств Фонда национального благосостояния при разной стоимости российской нефти марки Urals. Согласно расчетам, при стоимости Urals порядка $15 за баррель, средств ФНБ хватит чуть больше, чем на 2 года. Если российская нефть поднимется в цене до $30 за баррель, то государство сможет растянуть средства ФНБ на 6 лет, пишет РБК. На этой неделе российская нефть марки Urals опускалась в цене до $12 за баррель.