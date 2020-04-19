Силуанов: средств ФНБ хватит до 2024 года

С учетом всех запланированных трат к концу 2020 года объем ФНБ составит примерно 7 трлн рублей.

При нынешней стоимости нефти накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) должно хватить до 2024 года, рассказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в интервью передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Также он подчеркнул, что с учетом всех запланированных расходов к концу 2020 года в ФНБ останется примерно 7 трлн рублей. По его словам, в текущем году ведомство выделит из Фонда около 2 трлн рублей на поддержку российской экономики на фоне пандемии новой инфекции COVID-19, пишет ТАСС.