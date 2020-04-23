ЦБ просит ограничить информационную активность Глазьева

Министр ЕЭК Сергей Глазьев предложил ввести в России налог на валютные операции, за которыми не стоят торговые контракты, называя их спекулятивными.

Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента Сергея Глазьева. Такая просьба последовала после того, как в пресс-релизе ЕЭК появилось предложение Глазьева о введении, так называемого "налога Тобина", предполагающего сбор отчислений с валютных операций.

Сергей Глазьев много раз заявлял о необходимости ввести налог на спекулятивные валютные операции, обвиняя ЦБ в том, что взяв курс на таргетирование инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. По его словам, введение налога на неторговые финансовые операции поможет предотвратить отток капитала за рубеж, а также затруднит деятельность валютных спекулянтов, которые пользуются колебаниями нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. Собранные налоги Глазьев предлагает использовать на "общие нужды".

По данным, полученным "Интерфаксом", Банк России в своем письме в Минэкономразвития заявил, что заявления Глазьева содержат некоторые неточности, а также представляют репутационные риски для тех мер, которые в условиях кризиса принимают правительство и регулятор. В ЕЭК заявляли, что предложения министра являются только предложениями, которые требуют анализа и дополнительной проработки.

От официальных комментарием Банк России и Минэкономразвития отказались.