Кабмин утвердил программу ипотеки под 6,5%

Правительство рассчитывает привлечь более 900 млрд рублей в сферу строительства.

Льготная программа ипотеки, о которой говорил в обращении к гражданам президент России Владимир Путин, утверждена кабинетом министров. Соответствующее постановление подписал премьер страны Михаил Мишустин. По инициативе главы государства, до 1 ноября текущего года россияне смогут обратиться в банки для получение ипотеки под 6,5% годовых. Действие программы распространяется на жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 3 млн в других регионах. Официально, программа начнет действовать с 1 мая, но некоторые банки уже начали выдавать ипотечные кредиты под 6,5%, пишет РИА Новости.