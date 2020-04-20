Банки начали выдавать ипотеку под 6,5%

Программа льготного кредитования начнет действовать с 1 мая текущего года.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой выдавать россиянам ипотечные кредиты со ставкой 6,5%. Известно, что программа льготного кредитования начнет работать только начиная с 1 мая. Тем не менее, некоторые банки уже начали выдавать льготные ипотечные кредиты.

Так, речь идет о жилье в новостройках, стоимость которого составляет до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей во всех остальных регионах. Ипотечный заем на льготных условиях могут получить те, кто обращается за оформлением кредита в первый раз, а сделать это нужно до 1 ноября текущего года.

Тем не менее, банки устанавливают собственные условия: