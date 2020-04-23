В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в общественном транспорте
Контролёры и сотрудники правоохранительных органов в столице усилят контроль за соблюдением социальной дистанции в общественном транспорте.
Фото © РИАМО, Ирина Лумпова
За несоблюдение дистанции в 1,5 метра нарушителю может грозить штраф в размере 5000 руб. Об этом проинформировали в московском ГКУ «Организатор перевозок».
Представители организации также отметили, что контроль за соблюдением требований указа мэра города Москвы был усилен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по короновирусу.
В ГКУ «Организатор перевозок» заметили, что на сиденья в вагонах столичного метрополитена и наземном транспорте были размещены специальные стикеры с текстом «Держите дистанцию, не садитесь здесь».
Данные правила позволяют держать необходимое расстояние между пассажирами, передает ТАСС.
Написать комментарий