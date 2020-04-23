Жителям столицы могут разрешить одиночные тренировки утром

Cтоличные власти рассмотрят возможность разрешить одиночные пробежки и занятия спортом в утренние часы во время действия режима самоизоляции в городе.

Тренировка во время коронавируса. Фото: pexels.com

Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Этот вопрос будет рассмотрен, ответил чиновник представителям СМИ.

В настоящее время во многих странах (например, в Италии, Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании, Чехии и других) уличные тренировки разрешены, несмотря на ряд ограничительных мер, которые были ведены из-за коронавирусной инфекции, передает ren.tv.

Тренироваться можно исключительно рядом с домом, обязательно в маске, на площадке может находиться не более двух человек и при этом должна соблюдаться социальная дистанция.