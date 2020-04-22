Швейцарские исследователи создали биосенсор для обнаружения вируса COVID-19 в воздухе

Jing Wang совместно с исследователями из ETHZ, создали биосенсор, который может обнаруживать новый коронавирус в атмосферном воздухе.

Исследовательская группа, в которую входят ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (ETH), Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии (Empa) и Университетской больницы Цюриха, разработала новый биосенсор. Согласно пресс-релизу, он позволяет измерить концентрацию SARS-CoV-2 в окружающем воздухе.

Датчик выполнен из крошечных золотых структур (наноостровков золота (AuNI)), и размещен на стеклянной подложке.

Датчик использует оптический и тепловой эффекты для безопасного и надежного обнаружения вируса COVID-19. ​

Искусственно полученные ДНК-рецепторы, которые соответствуют определенным последовательностям РНК вируса SARS-CoV-2, привиты к так называемым золотым наноостровкам. Если рецепторы ДНК обнаруживают цепи РНК вируса, это подтверждает присутствие вируса.

По словам исследователей, датчик очень надежен и способен отличить новый коронавирус от других вирусов. Испытания с участием очень близкого вируса SARS-CoV даже не смогли спутать новый биосенсор.

Но потребуется еще немного времени, прежде чем датчик можно будет использовать.

«Для этого еще необходим ряд этапов развития - например, система, которая всасывает воздух, концентрирует в нем аэрозоли и высвобождает РНК из вирусов. Это все еще требует разработки», - отмечают исследователи.

Но как только датчик будет готов к запуску на рынке, его можно будет использовать в местах скопления большого количества людей (железнодорожных вокзалах, метро, медклиниках и пр.), пишет greaterzuricharea.com.