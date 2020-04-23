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Психоневрологические интернаты и дома престарелых могут закрыть на карантин

23.04.2020 19:21
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Психоневрологические интернаты и дома престарелых могут закрыть на карантин

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в интернатах России выявлено 457 инфицированных COVID-19.

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что ведомство направило всем регионам письмо с рекомендацией закрыть на строгий карантин все стационарные учреждения социального обслуживания, включая психоневрологические интернаты и дома престарелых. По ее словам, в настоящее время, в 29 регионах полностью закрыты на карантин социальные учреждения, в которых постоянно проживают пожилые россияне, в 46 регионах закрыты только часть таких заведений, а еще в 23 регионах власти готовятся к их закрытию.

Причем в ведомстве рекомендуют с сформировать специальные бригады, которые будут ухаживать за жильцами в период карантина, а также предусмотреть для них повышенные выплаты, пишет ТАСС.

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