Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на помощь многодетным семьям

Многодетным семьям выделят денежные средства на погашение ипотеки, но не более 450 тыс. рублей на семью.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей в условиях эпидемии коронавируса. Так, в правительстве приняли решение выделить более 9,5 млрд рублей на погашение ипотечных кредитов тем семьям, в которых начиная с 1 января 2019 года появились третий и последующий дети. Причем максимальная сумма оказываемой помощи не может превышать 450 тыс. рублей. Премьер подчеркнул, что по оценкам кабмина, такой помощью смогут воспользоваться более 21 тыс. многодетных семей, пишет РИА Новости.