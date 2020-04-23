Правительство не будет доплачивать пенсионерам старше 75 лет
Кабмин не поддержал инициативу о снижении срока предоставления пенсионерам допвыплаты до 75 лет.
Депутаты от партий "Справедливая Россия" и ЛДПР подготовили законопроекты, предусматривающие выплату повышенной фиксированной надбавки к пенсии тем пенсионерам, которые достигли 75 лет. В настоящее время фиксированную выплату в размере 100% получают пенсионеры старше 80 лет. Тем не менее, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала документы и дала по ним отрицательные отзывы подчеркнув, что авторы не привели достаточных оснований для введения изменений, отметив, что инициатива повлечет серьезные расходы бюджета, пишет ТАСС.
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зачем доплачивать старикам на памперсы -если им(нам) и так жрать нечего а раз жрать нечего то и с*рать нечем а раз так то они и прибавку не потратят а ппросто под ссаный матрац складывать станут а это плохо ..деньги работать должны .. зато сколько пафоса ... в стране повысился дожиточный уровень до 74 лет .. вот только это не жизнь а куй прос*сышь что ..зато чиновники жируют и сами себе и премии и пенсии в разы увеличивают так сказать производителей деньгами поддерживают .. потому что от них польза есть а от пенсионеров уже нет .......... P/S а голосовать за поправки к Конституции я не стану ..недостоин я такой чести чтоб Главный закон страны менять ..все равно смысла нет ..а как говорят куй на куй менять -только время терять