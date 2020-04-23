Правительство не будет доплачивать пенсионерам старше 75 лет

Кабмин не поддержал инициативу о снижении срока предоставления пенсионерам допвыплаты до 75 лет.

Депутаты от партий "Справедливая Россия" и ЛДПР подготовили законопроекты, предусматривающие выплату повышенной фиксированной надбавки к пенсии тем пенсионерам, которые достигли 75 лет. В настоящее время фиксированную выплату в размере 100% получают пенсионеры старше 80 лет. Тем не менее, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала документы и дала по ним отрицательные отзывы подчеркнув, что авторы не привели достаточных оснований для введения изменений, отметив, что инициатива повлечет серьезные расходы бюджета, пишет ТАСС.