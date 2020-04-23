Международные резервы России выросли на $4,8 млрд

За неделю золотовалютные резервы страны увеличились до $569,7 млрд.

Как сообщили в Банке России за неделю с 10 по 17 апреля международные резервы страны увеличились на $4,8 млрд, и по состоянию на 17 апреля составили $569,7 млрд. По информации специалистов регулятора, увеличение произошло из-за положительной переоценки, а также проведенной сделки по продаже акций Сбербанка, пишет Финмаркет.