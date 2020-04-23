Россияне сняли со вкладов 315 млрд рублей

В марте текущего года россияне забрали с банковских вкладов порядка 315 млрд рублей.

По данным, предоставленным специалистами Банка России, за март текущего года россияне сняли с банковских вкладов порядка 315 млрд рублей. Причем речь, в основном, идет о валютных вкладах в кредитных организациях, которые не входят в список системно значимых. Эксперты связывают снятие средств с тем, что в условиях эпидемии граждане стремятся сделать большое количество покупок, а также иметь запас наличных денег. Тем не менее, по их мнению, есть вероятность нового оттока средств населения со вкладов в банках, пишет ТАСС.