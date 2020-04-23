Роспотребнадзор дал рекомендации ресторанам по работе в условиях эпидемии

23.04.2020 17:28 Комментарии

После того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад, власти могут разрешить ресторанам и кафе не только доставлять еду на дом, но и принимать посетителей в зале.

Специалисты Роспотребнадзора разработали специальные рекомендации для ресторанов и кафе, которые позволят заведениям работать в условиях эпидемии коронавируса. Так, согласно рекомендациям, площадь рабочего зала и посадка должны быть ограничены, столы отстоять друг от друга на расстояние до 2 метров, весь персонал должен работать используя индивидуальные средства защиты, а посуда в залах должна быть одноразовой. По словам специалистов ведомства, данные меры помогут минимизировать риски инфицирования как персонала заведений, так и посетителей, пишет РИА Новости.