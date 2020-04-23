Назван срок пика эпидемии коронавируса в России

Пик коронавируса в Москве наступит во время майских праздников.

Пик эпидемии коронавируса наступит во время майских праздников. Так считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Тем не менее, его прогноз касается только Москвы, ведь в столице эпидемия началась немного раньше, чем в регионах. А что касается других субъектов России, то, скорее всего, пик эпидемии их ожидает в конце мая, а стабильной ситуация с коронавирусом станет только к концу лета, пишет РИА Новости.