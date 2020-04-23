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Банки отменяют кешбэк за покупки в интернете

23.04.2020 11:46
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Банки отменяют кешбэк за покупки в интернете

Некоторые банки приняли решение отменить кешбэк за оплату покупок в интернете с помощью карт.

После того, как Банк России уменьшил эквайринговые тарифы на покупки в интернете, некоторые кредитные организации приняли решение отменить кешбэк по картам при оплате товаров онлайн. Уже отменили кешбэк такие банки, как Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк.

Тем не менее, программы лояльности сокращают не все банки. Альфа-банк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк и Райффайзенбанк не планируют менять условия начисления кешбэка, а в ВТБ, МКБ, «Открытие», Росбанке, банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе» и банке «Русский стандарт» в настоящее время решения по кешбэку нет, аналитики данных кредитных организаций следят за развитием ситуации на рынке.

Сбербанк также не стал сокращать программу лояльности, наоборот, согласно заявлению гендиректора оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрея Писарева, специалисты разрабатывают новые идеи для поддержки клиентов в условиях эпидемии коронавируса, пишет РБК.

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