Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
23 АПР, 16:40 МСК
USD (ЦБ)    75,1290
EUR (ЦБ)    81,1468

23 АПР, 16:40 МСК
USD (ЦБ)    75,1290
EUR (ЦБ)    81,1468
Все для победы Коронавирус

Компании с долгами по налогам будут лишены господдержки

23.04.2020 12:40
Комментарии
Компании с долгами по налогам будут лишены господдержки

Одним из условий получения господдержки, которые прописаны на государственном портале «Экономика без вируса», является отсутствие долгов по налогам.

Те представители малого и среднего бизнеса, которые имеют долги по налогам не смогут получить государственную поддержку в виде кредитов на выплаты заработных плат сотрудникам. Об этом сообщили в разговоре с РБК консультанты по налогам и сами представители бизнеса. Причем, отказ в господдержке может быть получен даже в том случае, если долг перед бюджетом является небольшим или, в настоящее время, оспаривается в судебном порядке.

Комментировать (без регистрации)
Президент России проведет совещание с банками о предоставлении гарантий отраслям экономики
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин признал меры поддержки экономики «абстрактными обещаниями»

Путин признал меры поддержки экономики «абстрактными обещаниями»
Экономика

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. Зачем они вообще нужны?

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России. Зачем они вообще нужны?
Политика

Россияне пустят 90% покупок под нож. Граждане переходят к тотальной экономии

Россияне пустят 90% покупок под нож. Граждане переходят к тотальной экономии
Экономика

Крах сланцевой революции. США потеряют 20% добычи нефти

Крах сланцевой революции. США потеряют 20% добычи нефти
Экономика

Центробанк закрывает рот экономисту Глазьеву. Он критиковал ЦБ за падение рубля

Центробанк закрывает рот экономисту Глазьеву. Он критиковал ЦБ за падение рубля
Экономика 2

Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть

Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть
Экономика

Узнай, страна

В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ

В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ

В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов

В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов

В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона

В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона

В Чувашии построили быстрым способом завод холодильного оборудования площадью 1,3 га

В Чувашии построили быстрым способом завод холодильного оборудования площадью 1,3 га

Новости дня

16:10 Президент провел встречу с банкирами Президент провел встречу с банкирами
Собянин: систему цифровых пропусков надо распространить на всю страну
Собянин: систему цифровых пропусков надо распространить на всю страну
15:52 Назван срок пика эпидемии коронавируса в России Назван срок пика эпидемии коронавируса в России
15:16 Россияне сняли со вкладов 315 млрд рублей Россияне сняли со вкладов 315 млрд рублей
14:39 В Кремле ответили на вопрос о сроке завершения самоизоляции В Кремле ответили на вопрос о сроке завершения самоизоляции
13:25 Правительство не будет доплачивать пенсионерам старше 75 лет Правительство не будет доплачивать пенсионерам старше 75 лет
13:02 Какие российские компании останутся без поддержки властей Какие российские компании останутся без поддержки властей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:46 Банки отменяют кешбэк за покупки в интернете Банки отменяют кешбэк за покупки в интернете

Узнай, страна!

13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
12:29 В Чувашии построили быстрым способом завод холодильного оборудования площадью 1,3 га В Чувашии построили быстрым способом завод холодильного оборудования площадью 1,3 га
12:05 В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей
11:16 В Татарстане дан старт реализации проектов 8 будущих резидентов ОЭЗ «Иннополис» на 7,7 млрд рублей В Татарстане дан старт реализации проектов 8 будущих резидентов ОЭЗ «Иннополис» на 7,7 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
22 АПР, 16:13 ТПП РФ: Ювелиры просят о помощи ТПП РФ: Ювелиры просят о помощи
22 АПР, 14:08 В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека
22 АПР, 13:55 В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола
22 АПР, 13:40 В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter