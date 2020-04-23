Компании с долгами по налогам будут лишены господдержки

Одним из условий получения господдержки, которые прописаны на государственном портале «Экономика без вируса», является отсутствие долгов по налогам.

Те представители малого и среднего бизнеса, которые имеют долги по налогам не смогут получить государственную поддержку в виде кредитов на выплаты заработных плат сотрудникам. Об этом сообщили в разговоре с РБК консультанты по налогам и сами представители бизнеса. Причем, отказ в господдержке может быть получен даже в том случае, если долг перед бюджетом является небольшим или, в настоящее время, оспаривается в судебном порядке.