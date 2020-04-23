Президент России проведет совещание с банками о предоставлении гарантий отраслям экономики

Ранее Владимир Путин выступил с заявлением, подчеркнув, что минимум 75% кредитов, которые получили предприниматели на зарплаты работников, должно быть обеспечены гарантиями ВЭБ.

Сегодня глава государства проведет совещание, участниками которого станут представители российских банков. Главной темой встречи, которая пройдет в формате видеорежима, станет вопрос о предоставления банковских гарантий разным отраслями российской экономики.

Информация об этом поступила от главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в ходе семинара межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме этого, по его словам, во время совещания будут обсуждаться гарантии и их предоставление для самых разных отраслей экономики.

Напомним также, что недавно Владимир Путин информировал о том, что минимум 75% кредитов, которые были выданы бизнесменам на выплату заработных плат работникам, должны обеспечиваться гарантиями ВЭБ.