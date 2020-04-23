Международное сообщение восстановится не раньше апреля 2021 года

Владелец S7 Group рассказа, когда по его мнению можно ожидать возобновления международных полетов.

Международное авиасообщение будет восстановлено не раньше апреля 2021 года. Так считает основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев, которые дал интервью Коммерсанту. По его словам, из-за предпринимаемых властями мер по сдерживанию коронавируса, населению не удастся выработать коллективный иммунитет, когда инфекцию перенесет большое количество людей. А это чревато возвращением COVID-19. Причем во время второй волны инфицирования также будут применять карантинные меры, предусматривающие закрытие границ и запрещение полетов.