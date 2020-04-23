Россияне сократили траты на 90% товаров и услуг

Из-за эпидемии коронавируса, россияне вынуждены сокращать свои расходы, отказываясь от значительного количества товаров и услуг.

Компания BCG и холдинг "Ромир" провели исследование потребительского рынка России и выяснили, что в связи с распространение коронавируса, россияне сократили траты почти на 90% товаров и услуг.

Больше всего пострадала сфера развлечений, однако, россияне планируют сократить траты и на одежду, спрос на которую упал на 21%, косметику и алкоголь, сокращение спроса на которые произошло на 32% и 38% соответственно. При этом почти треть россиян отказались от запланированных ранее покупок бытовой техники и мебели, а половина участников опроса отказалась от покупки автомобилей.

Тем не менее, россияне, принявшие участие в опросе, собираются увеличить расходы на свежие продукты, безрецептурные лекарства, коммунальные услуги, а также мобильную связь и Wi-Fi, пишет Российская газета.