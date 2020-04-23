Минсельхоз: дефицит продуктов в России исключен

В министерстве отмечают, что пищевые компании в стране работают в бесперебойном режиме, что говорит о том, что недостатка продовольствия наблюдаться не будет.

Как подчеркивается, спрос в основных продуктах питания на сто процентов обеспечиваются текущими объемами производства, даже с учетом выросшего спроса. В этом плане дефицит продовольствия исключается.

В минувшую среду Росстат представил статистику по уровню промышленного производства за первый квартал. Согласно полученным данным, уровень пищевого производства вырос на 9,3% к марту прошлого года и на 10,2% к февралю текущего года. За первый квартал показатель вырос на 9,9% в годовом выражении.

Минсельхоз, комментируя ситуацию, поясняет, что такая положительная тенденция объясняется не только ростом объемов производства сельскохозсырья, экспорта и современными технологиями производства, но и мерами государственной поддержки. В результате готовая продукция отличается высоким уровнем качества и востребованностью на внутреннем и на внешнем рынках.