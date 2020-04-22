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Путин освободил от должности и уволил замглавы СК России

22.04.2020 23:59
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Путин освободил от должности и уволил замглавы СК России

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы СК – руководителя ГВСУ Александра Сорочкина.

Надлежащий указ об увольнении генерал-полковника юстиции был опубликован в среду, 22 апреля, на официальном портале правовой информации.

Сорочкин перешел в Следственный комитет после службы в органах госбезопасности.

С декабря 2007 года он занимал должность заместителя председателя СК при прокуратуре РФ - руководителя военного следственного управления. С 2011 года занял должность заместителя главы Следственного комитета России - руководителя ГВСУ. В марте этого года чиновник отметил 62-летие.

Причина увольнения Сорочкина из СК в президентском указе не указана.

  • На пост замглавы СКР назначен генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев, пишет Vesti.ru.

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