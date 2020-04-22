Песков опроверг ссору Путина с саудовским принцем

Информация о ссоре Владимира Путина с принцем Мухаммедом бен Салманом является "очередной чушью".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом произошла ссора. Политики, якобы, провели телефонный разговор на повышенных тонах. Песков категорически опроверг данную информацию, назвав ее "очередной чушью", пишет РИА Новости.