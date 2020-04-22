Песков назвал дату возможного пика коронавируса в РФ

22.04.2020 23:27 Комментарии

Пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации может наступить в середине следующего месяца. Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, в конце мая количество инфицированных начнет снижаться. Пока данный показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения страны, отметил представитель Кремля. Пандемия COVID-19, считает Песков, несет угрозу не только для жизни и здоровья людей, но и для мировой экономики. На сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 2,5 млн. случаев заражения короновирусной инфекцией, свыше 180 тыс. человек скончались, более 700 тыс. человек выздоровело, пишет gazeta.ru.