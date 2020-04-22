Ученые назвали основной способ передачи коронавируса

Практически единственным способом заразиться COVID-19 является непосредственный контакт с зараженными людьми.

Специалисты немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна провели собственные исследования способов передачи коронавируса. Их результаты показали, что основным и, практически единственным, способом инфицирования коронавирусом является непосредственный контакт с зараженными людьми. Данными исследования поделился руководитель института Хендрик Штреек в RTL Today.

Во время работы исследователи собрали образцы вируса с различных поверхностей и попытались культивировать их в лабораторных условиях. Сделать это вирусологам не удалось. Поэтому, они пришли к выводу, что заразиться COVID-19 через прикосновения к тем или иным предметам и поверхностям практически невозможно, пишет РБК.