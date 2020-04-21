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Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские

21.04.2020 22:18
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Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побрился наголо после просьб местных жителей открыть парикмахерские и призвал всех мужчин последовать его примеру.

Рамзан Кадыров. Фото: скриншот

Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.

В ответ на это Кадыров посоветовал всей мужской части населения республики побриться налысо, а затем побрился сам, передает russian.rt.

«Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», - призвал глава ЧР.

По последней информации, в Чечне зафиксировано 303 случая заражения COVID-2019.

  • В Российской Федерации на текущий момент, согласно данным представленным на портале стопкоронавирус.рф, зафиксировано 52 763 случая заболевания коронавирусом, 456 человек умерло, 3 873 выздоровело.
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