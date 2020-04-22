Минздрав: ограничительные меры нужно продлить на майские праздники

Принятые властями ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить, как минимум, на майские праздники.

Те меры, которые приняты в России для борьбы с коронавирусом, необходимо продлить на майские праздники. Об этом заявил главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, хотя в России виден небольшой спад заболеваемости, в настоящее время ежедневный прирост инфицированных составляет 8-10%, а не 15-17%, как в начале эпидемии, ограничительные меры должны быть продлены. Тем не менее, небольшие послабления вполне допустимы, пишет РИА Новости.