Майские праздники. Как отдыхаем и работаем

Праздничные дни в мае будут самыми продолжительными в году.

В этом году во время майских праздников россияне будут гулять в течение 8 дней, а последний день выходных выпадает на 11 число. Так, нерабочими будут периоды с 1 по 5 мая, и с 9 по 11 мая. 6, 7 и 8 мая будут рабочими, пишет РИА Новости.

Ранее, президент России Владимир Путин перенес торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы на осень из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране в связи с коронавирусом.