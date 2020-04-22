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Мишустин: подготовку регионов к COVID-19 нельзя назвать удовлетворительной

22.04.2020 15:52
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Мишустин: подготовку регионов к COVID-19 нельзя назвать удовлетворительной

Премьер Михаил Мишустин оценил, как в регионах выполняют поручения президента России по подготовке к коронавирусу.

Во время заседания президиума Координационного совета при правительстве премьер Михаил Мишустин дал оценку тем мерам, которые принимают регионы для выполнения поручений президента России Владимира Путина о подготовке системы здравоохранения к эпидемии коронавируса. По его словам, хотя срок поручения истекает 28 апреля, но многое не сделано. В большинстве регионов отнеслись к словам главы государства недостаточно серьезно и выполняют предписанные меры только формально. Мишустин отметил, что в целом, те результаты, к которым на сегодня пришли регионы, "вряд ли можно признать удовлетворительными", пишет РБК.

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