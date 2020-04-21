В Кремле следят за настроениями людей в интернете

При подготовке мер поддержки населения и бизнеса в Кремле отслеживают настроения людей в интернете.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно следят за настроениями людей в интернете. По его словам, жалобы граждан, появляющиеся в интернете, учитываются при подготовке тех мер, которые как раз и направлены на помощь населению.

При этом Песков отметил, что появление в интернете большого количества хештегов не расценивается, как своего рода митинги. Так он прокомментировал действия людей, которые с помощью инструментов Яндекса ставили метки рядом со зданиями администраций своих городов, требуя отменить меры самоизоляции. Тем не менее, по его словам, в Кремле внимательно отслеживают все подобные акции, пишет ТАСС.