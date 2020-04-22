Что делать, если закончились деньги?

Специалисты предлагают обратить внимание на программы господдержки населения.

Эксперты, принимающие участие в проекте Минфина по повышению финансовой грамотности населения, рассказали, что делать россиянам, у которых закончились сбережения в условиях эпидемии коронавируса. Так, в ведомстве не советуют брать кредиты в банках и, особенно, в микрофинансовых организациях, так как у человека нет уверенности в том, когда его материальное положение восстановится. А ведь заемные деньги придется вернуть с процентами.

Также, эксперты не советуют обращаться к различным бизнес-тренерам, которые предлагают научить, как быстро обогатиться, тем более не занимать деньги под эти сомнительные проекты.

По словам специалистов, в кризисной ситуации необходимо еще раз рационально пересмотреть свои финансы и обратить внимание на те меры государственной поддержки, которые доступны именно вам, например, пособия на детей, выплаты по безработице или субсидии на оплату ЖКХ, пишет РИА Новости.