Запущен второй этап спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-барометр страны»

По итогам опроса, проведенного на первом этапе проекта, выяснилось, что половина предпринимателей не воспользовались правительственными мерами поддержки.

Российское правительство продолжает работу по дополнительным мерам поддержки, целью которых является упрощение жизни бизнесменов, благодаря чему многие из них смогут остаться на плаву.

На первом этапе опроса «Бизнес-барометр страны» выяснилось, что в сегодняшних условиях у 46% респондентов не будет возможности полноценно работать, и по этой причине многие надежды связаны с поддержкой от властей. Также выяснилось, что 41% продолжают вести борьбу за рабочие места и выплату заработных плат сотрудникам. 48% не могут воспользоваться господдержкой из-за того, что компании не входят в правительственный перечень отраслей для обязательной финансовой помощи.

Перед вторым этапом спецпроекта «Бизнес-барометр страны», который будет проходить с 20 по 26 апреля, стоит две задачи: оценка доступности заявленной поддержки для бизнеса и работы банковского сообщества в случае обращения предпринимателей.

На сегодняшний день очень важным моментом является именно поддержка бизнеса, благодаря чему предприниматели не остаются наедине со своими проблемами. Итоги второго опроса, который планируется провести 27 апреля, планируется направить в Правительство и Центробанк.