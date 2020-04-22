Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома

Кабмин принял решение наделить полицейских новыми полномочиями, но Дума еще не рассмотрела правительственную инициативу.

Правительство собирается предоставить полицейским дополнительные права, включая возможность вскрывать автомобили, ставить оцепление возле жилых домов и ограждения вокруг мест проведения массовых мероприятий. Соответствующий документ подготовлен кабмином. Также, согласно новому документу, полицейские смогут применять оружие во время задержания и получат иммунитет от преследования за действия, выполняемые в рамках полицейских обязанностей, пишет Интерфакс.