Проверку бытовых счетчиков можно не проводить до 2021 года

Кабмин подписал распоряжение, которое предусматривает отмену проверок бытовых приборов учета до 1 января 2021 года.

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) появилась информация о том, что проверку бытовых счетчиков не будут проводить до 1 января 2021 года даже в том случае, если истек срок последней проверки. Такое решение принято кабинетом министров в связи с коронавирусом. При этом управляющие компании продолжат принимать показания счетчиков, а вот штрафы и пенни начислять не будут, пишет РБК.