В РЭУ рассказали, как сдержать коронавирус

Специалист РЭУ рассказала, что нужно делать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России.

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, как можно остановить распространение коронавируса в России. По ее словам, важно, чтобы региональные власти стремились предотвратить инфицирование, принимая необходимые для сдерживания коронавируса меры на местах. Если же это не удастся, то ситуация с коронавирусом в России резко ухудшится.

При этом она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в житницах страны, иначе будет нарушена посевная. Тем не менее важно удержать и добывающие регионы и те субъекты, где развит ВПК, пишет РИА Новости.