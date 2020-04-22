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Малому бизнесу выдали нулевых кредитов на несколько миллиардов

22.04.2020 08:53
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Малому бизнесу выдали нулевых кредитов на несколько миллиардов

Российские банки выдали около четырех миллиардов рублей на зарплатные кредиты компаниям малого и микробизнеса, проинформировали в Минэкономразвития.

Власти держат под контролем процесс выдачи кредитов. Так, в прошлую субботу глава правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы Министерство экономического развития при поддержке Центробанка и ряда организаций ежедневно мониторили информацию о реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.

Как показала проверка, на 21 апреля по итогам мониторинга пятнадцати банков, ранее подписавших соглашение с Минэкономразвития, было подано порядка 1,8 тысячи заявок, по которым было выплачено примерно четыре миллиарда рублей.

Министерство продолжает принимать заявки от российских банков. Как сообщается, уже поступило 36 заявок, сумма которых составляет около 27 миллиардов рублей. Кроме этого, по информации министерства, заключено соглашение с 17 банками, в числе которых – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, а также Альфа-банк и Промсвязьбанк.

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