Верховный суд разъяснил порядок взимания штрафов при нарушении самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения в каких случаях нарушителей режим самоизоляции необходимо штрафовать по части 2 статьи 6.3 КоАП, а когда нарушение подпадает под часть 1 статьи 20.6.1 КоАП.
Так, если человек вернувшийся из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, контактировавший с инфицированными COVID-9 или сам имеет положительный тест на коронавриус и соблюдает карантин дома нарушает условия самоизоляции, то его будут штрафовать по части 2 статьи 6.3 КоАП. Здесь предусмотрены следующие штрафы:
- граждане — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;
- должностные лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
- ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;
- юр. лица — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
В случае нарушения условий самоизоляции, предусмотренных для всех жителей региона, таких, как, например, выход из дома без необходимости, несоблюдение положенной дистанции и т.д., что штрафы будут накладываться согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП, где предусмотрены штрафные санкции:
- граждане — от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- должностные лица — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- юр. лица — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Написать комментарий