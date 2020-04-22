Верховный суд разъяснил порядок взимания штрафов при нарушении самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения в каких случаях нарушителей режим самоизоляции необходимо штрафовать по части 2 статьи 6.3 КоАП, а когда нарушение подпадает под часть 1 статьи 20.6.1 КоАП.

Так, если человек вернувшийся из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, контактировавший с инфицированными COVID-9 или сам имеет положительный тест на коронавриус и соблюдает карантин дома нарушает условия самоизоляции, то его будут штрафовать по части 2 статьи 6.3 КоАП. Здесь предусмотрены следующие штрафы:

граждане — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;

должностные лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;

ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей;

юр. лица — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В случае нарушения условий самоизоляции, предусмотренных для всех жителей региона, таких, как, например, выход из дома без необходимости, несоблюдение положенной дистанции и т.д., что штрафы будут накладываться согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП, где предусмотрены штрафные санкции: