В столице аннулируют не прошедшие проверку цифровые пропуска

Не прошедшие проверки цифровые пропуска в Москве аннулируются. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Сотрудник правоохранительных органов проверяет цифровые пропуска в столичном метро. Фото © Спутник / Михаил Воскресенский

Пропуск выдается непосредственно после того как была подана заявка, чтобы городские жители не ждали результатов проверок. Но, как сообщили в оперштабе, все сведения потом будут проверены на корректность и достоверность. Документ, не прошедший проверку аннулируется.

Для повторного получения пропуска нужно заново подать заявку и более внимательно указывать необходимую информацию, пишет gazeta.ru.

Помимо этого, в штабе также сообщили о том, что в настоящее время несколько рабочих пропусков с корректными данными одного человека пока действуют, но в ближайшее время дубли аннулируют.