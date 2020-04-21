Эксперт оценила лекарство от Covid-19 из полыни

Профилактический лекарственный препарат от коронавируса на основе полыни, разработанный в IMRA (институт прикладных исследований Мадагаскара), нужно исследовать, чтобы говорить о том, действует ли он.

На фото изображены флаконы с предполагаемым лекарством COVID-ORGANICS

Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Прежде в издании Madagascar Tribune появилась информация о том, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил о создании лекарства против коронавирусной инфекции - лечебного сиропа Covid-Organics, основным компонентом которого является полынь, пишет РИА Новости.

Выделяемое из растения полынь лекарственное вещество артемизинин сейчас считается наиболее действенным лекарством против тропической малярии.

Позднее ВОЗ сообщила, что не располагает данными о пользе полыни при заболевании коронавирусом.

По словам Руженцовой, в настоящее время поступает большое количество информации от самых разных производителей о создании лекарственных препаратов от COVID-19, однако, чтобы проверить их эффективность, необходимы дополнительные исследования и испытания.

«Некоторая вероятность есть, конечно, того, что данные компоненты могут работать, но прежде, чем что-то говорить, требуются большие исследования, чтобы подтвердить результаты», – сказала эксперт.

Напомним, в конце предыдущего года в КНР началась масштабная вспышка новой коронавирусной инфекции. В данный момент число инфицированных во всем мире достигает 2,4 млн человек, свыше 150 тыс. человек скончались.