В России увеличилась продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла максимума за всю историю наблюдений.

Специалисты Минздрава сообщили, что ожидаемая продолжительность жизни в России достигла максимального значения за все время наблюдений. Так, в 2019 году данный показатель составил 73,4 года, показав рост на 0,49 года. Причем в 2018 году, когда ожидаемая продолжительность жизни россиян по данным Росстата составила 72,91 года, показатель увеличился только на 0,21 года, пишет ТАСС.