Греф прокомментировал возможность раздачи денег всем гражданам России
21.04.2020 19:41
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У России нет достаточных средств для раздачи денег всему населению.
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал разговоры о том, чтобы раздать деньги всем гражданам России для того, чтобы поддержать экономику, как это сделали в США. По его словам, Россия просто не может этого сделать, так как у страны нет рыночного источника денег. Тем не менее, власть может оказать адресную помощь именно тем, кто больше всего пострадал от коронавируса, потратив на это до 10% ВВП страны, пишет РИА Новости.
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