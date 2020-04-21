Греф прокомментировал возможность раздачи денег всем гражданам России

У России нет достаточных средств для раздачи денег всему населению.

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал разговоры о том, чтобы раздать деньги всем гражданам России для того, чтобы поддержать экономику, как это сделали в США. По его словам, Россия просто не может этого сделать, так как у страны нет рыночного источника денег. Тем не менее, власть может оказать адресную помощь именно тем, кто больше всего пострадал от коронавируса, потратив на это до 10% ВВП страны, пишет РИА Новости.